Lisandro Alonso regresa al monte pampeano para reflexionar sobre la autonomía individual en 'La libertad doble'

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Veinticinco años después de presentar a Misael, un leñador solitario que vive apartado en la Pampa argentina, el cineasta argentino Lisandro Alonso recupera al personaje en 'La libertad doble', una película que observa el paso del tiempo y las transformaciones de su forma de vida, marcada por el trabajo y la autosuficiencia en el monte pampeano para reflexionar sobre la autonomía individual y las responsabilidades familiares.

La cinta, que ha tenido su estreno español en el marco de la Sección Oficial de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) tras su paso por la Quincena de Cineastas de Cannes, recupera así el universo de su primera obra, 'La libertad', aunque introduce una nueva dimensión en la historia de Misael, cuyo cuerpo acusa el paso de los años y que ha tenido que adaptar su trabajo a sus limitaciones físicas.

Si antes el personaje recurría al hacha para cortar la madera, ahora utiliza también una motosierra, en un relato que mantiene la mirada pausada y observacional de Alonso sobre los gestos cotidianos, el esfuerzo físico y la relación del hombre con su entorno natural a través de un relato que convierte el trabajo y el paisaje en una materia cinematográfica capaz de volver poético lo cotidiano.

En 2001, 'La libertad' se convirtió en una obra emblemática del cine latinoamericano y reveló a Lisandro Alonso como una voz decisiva del panorama internacional.

Ahora, más de dos décadas después, el realizador introduce un nuevo conflicto en la vida de Misael cuando el solitario trabajador debe hacerse cargo de su hermana Micaela, interpretada por Catalina Saavedra ('La nana'), quien abandona el centro psiquiátrico en el que residía tras los recortes en la sanidad impulsados por el Gobierno, con políticas de austeridad en referencia a la gestión de Javier Milei en Argentina.

De esta forma, el largometraje introduce una dimensión mayor en el relato, puesto que incluso quienes viven al margen siguen expuestos a decisiones políticas tomadas muy lejos de allí.

Filmada en un luminoso 35mm con un ritmo pausado que invita a la reflexión, 'La libertad doble' enfrenta esa independencia cultivada durante años por parte de su protagonista con una responsabilidad concreta: hacerse cargo de quien necesita de él.

El regreso al monte pampeano permite a Alonso detenerse en una forma de vida alejada del ritmo de las ciudades, en la que los días transcurren entre el trabajo con la madera, las tareas domésticas y el contacto permanente con la naturaleza.

La película encuentra su atractivo en esa cotidianidad aparentemente sencilla, en los pequeños gestos y en la relación directa de Misael con el entorno, donde la soledad y el aislamiento también forman parte de una existencia construida al margen de las convenciones de la sociedad.

La presencia de su hermana introduce nuevas necesidades y dificultades en una rutina hasta entonces organizada en torno a sus propias capacidades y costumbres. Alonso muestra así las tensiones que surgen de la convivencia y de la atención que requiere una persona con problemas de salud mental, sin abandonar la observación de los momentos más ordinarios de la vida de ambos ni convertir el relato en un drama convencional.

En ese contraste entre la belleza del paisaje, la sencillez de las actividades cotidianas y las dificultades de la convivencia reside buena parte de la mirada de la película, en la que el monte ofrece a Misael un espacio de autonomía y una forma de vida vinculada a los ciclos naturales, pero la llegada de su hermana le obliga a replantearse hasta qué punto esa independencia puede mantenerse cuando aparecen las necesidades de otra persona.

La película observa ese cambio sin grandes artificios, con un ritmo pausado que invita a detenerse en la dimensión humana de una historia sobre el cuidado, la fragilidad y los vínculos familiares.