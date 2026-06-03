LittleOpera se abre al medio rural de Zamora con una edición que también se celebrará en los pueblos

Un momento de la presentación del evento en el Ayuntamiento de Zamora. - AYUNTAMIENTO

ZAMORA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival LittleOpera se abre este año al medio rural de Zamora con una edición que también se celebrará en los pueblos entre los días 18 y 26 de julio.

Así lo han trasladado, en la presentación de la undécima cita del evento, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas; el concejal de Turismo, Cristoph Strieder; la viceconsejera de Cultura, Mar Sancho; la representante de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos; y la organizadora del festival, Conchi Moyano.

El evento contará con "un programa de altísimo nivel", según ha indicado Moyano, que ha aclarado que la parte rural se desarrollará en los municipios de Peñausende, Coreses, Roales y Villamor de los Escuderos, donde se podrá ver la obra Lyribelula.

Por otro lado, la programación en la capital arrancará con la gala inaugural, en la plaza de la Catedral el viernes 24 de julio. Al día siguiente se celebrarán las Óperas en Miniatura, que este año incorporan la obra 'Nadie', del autor burgalés Javier Centeno.

Esa misma jornada se celebrarán los 'Encuentros' con artistas y creadores. Concluirá la jornada la representación de 'Él. De las tinieblas a la luz', de la autora Mercedes Pinto, una coproducción en la que participan la Fundación Caja Canarias, el Teatro Solís de Montevideo (Uruguay) y el Festival LittleOpera.

Ya el domingo se abrirá la programación con el espectáculo 'Operación Ópera', dirigido al público infantil y familiar, que se representará en el Paraninfo del Colegio Universitario a las 12.00 del mediodía. Durante esta jornada se volverá disfrutar de las Óperas en Miniatura, de los 'Encuentros', en el Museo Etnográfico, y cerrará la programación del Festival la obra 'I Tre Gobbi', en el Teatro Principal.

La concejala de Cultura ha destacado el crecimiento que ha obtenido este festival desde que se puso en marcha hace once años, y prueba de ello es el reconocimiento de ser incluido en Ópera XXI, Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas Estables de Ópera de España, organismo al que pertenecen en Castilla y León el Teatro Calderón de Valladolid y desde este año el Festival LittleOpera de Zamora.

Tanto el concejal de Turismo como la viceconsejera de Cultura, Mar Sancho, han reivindicado el carácter internacional que está alcanzando el festival, que suma en cada edición más visitantes de fuera de España que vienen a ver la programación elaborada desde LittleOpera.