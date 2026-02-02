Llamas (Podemos) denuncia la difusión de sus horarios y centros de trabajo para tratar de agredirle

Captura del mensaje de denuncia del candidato de Podemos. - X

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha denunciado amenazas de la "ultraderecha" y la difusión de sus horarios y centros en los que desarrolla su profesión en lo que ha calificado un intento de agresión.

"Han difundido en esta red mis horarios y centros de trabajo para tratar de agredirme. La ultraderecha busca que les entreguemos el espacio público. No lo conseguirán. No pasarán", ha advertido a través de su cuenta en la red social 'X' de la que se hace eco Europa Press.

Llamas ha apostillado que se siente "orgulloso" de ser el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta.

Desde el partido, tanto la secretaria general, Ione Belarra, como el secretario de Organización, Pablo Fernández, han mostrado su apoyo al candidato de la formación morada a los comicios del 15 de marzo.