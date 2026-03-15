Llamas (Podemos) pide a los electores que voten en "conciencia" y piensen quién lo puede hacer mejor

Miguel Ángel LLamas en el momento de depsositar su voto este domingo en un colegio electoral de Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por Podemos, Miguel Ángel LLamas, ha hecho hoy un llamamiento a los electores para que voten "en conciencia" y participen en el proceso electoral.

"Pediría a la gente que sea consciente de que nos jugamos mucho este domingo, que vote a quien considere que puede hacerlo mejor", ha asegurado Llamas después de depositar su voto en una mesa ubicada en el Instituto Claudio Moyano, en Zamora.

Sobre los incidentes denunciados este sñabado por el propio candidato en Valladolid, cuando una persona le arrojó supuestamente un cristal mientras paseaba con su hijo, Llamas se ha limitado a asegurar que se trata de hechos "puestos ya en conocimiento de la Policía".

"No quiero polemizar más, la denuncia está presentada en la Comisaría de Policía de Valladolid y ahora los agentes tendrán que hacer su trabajo", ha expresado el candidato de Podemos.