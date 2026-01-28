LLamas tiende la mano a IUCyL: "Yo no voy a ser un problema, acepto no liderar la candidatura de Valladolid"

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha asegurado que trabajará para lograr una coalición "lo más amplia posible" para las elecciones del 15 de marzo y ha vuelto a tender la mano a Izquierda Unida, razón por la que ha aceptado no liderar la candidatura de la provincia de Valladolid, si bien ha puesto de manifiesto que es de "justicia" que la formación 'morada' la lidere porque ha hecho unas primarias.

"Yo no voy a ser un problema, acepto no liderar la candidatura de la provincia de Valladolid. Pero considero de justicia que Podemos lidere la candidatura de la provincia de Valladolid porque hemos hecho unas primarias y la lista que he encabezado ha tenido un apoyo cercano a los mil votos", ha señalado.

En estos términos se ha expresado el líder autonómico de la formación 'morada', a través de un mensaje en 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press, tras las reuniones mantenidas este martes y miércoles en el marco de las negociaciones de última hora con IU, partido al que ha criticado por haber comunicado a la prensa que no habrá coalición con Podemos.

"La gente nos pide que las izquierdas nos unamos para defender la justicia social y el feminismo, porque el PSOE, sin una izquierda transformadora fuerte, se parece mucho a la derecha", ha reflexionado el coordinador autonómico de la formación 'morada'.

Precisamente, ha asegurado que la gente sufre el "secuestro de la vivienda, la privatización de la sanidad y el encarecimiento de la cesta de la compra", un punto en el que ha explicado que Podemos está para luchar por causas justas.

"El cargo no me importa, pero la democracia, para mí, es irrenunciable. Izquierda Unida, en cambio, no ha hecho primarias, y ha ocultado el número de votos de la consulta de coalición con Sumar que ha realizado", ha apostillado.

En este sentido, ha considerado que las primarias, junto a la ausencia de financiación bancaria de los partidos, son un mecanismo esencial para que los de arriba no adulteren la democracia.

A este respecto, ha señalado que si Izquierda Unida no ha querido hacer primarias, es "lógico" que el número 1 de Valladolid sea de Podemos. Además, es una "buena oportunidad" para que Podemos tenga al frente de Castilla y León, "de una vez, a una mujer, porque el machirulismo, en la izquierda, también es un problema", ha analizado.