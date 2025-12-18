Llega a Ciuden (León) el electrolizador de membrana polimérica protónica que permite producir hidrógeno renovable

Presentación del electrolizador de membrana polimérica protónica (PEM) que permite producir hidrógeno verde a partir de energía renovable y agua recibido por la Ciuden. - CIUDEN

PONFERRADA (LEÓN), 18 (EUROPA PRESS)

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), recibió a finales de noviembre en su Centro de Desarrollo de Tecnologías en Cubillos del Sil (León) el electrolizador de membrana polimérica protónica (PEM) que permite producir hidrógeno verde a partir de energía renovable y agua.

Se trata de un "hito" en la apuesta de la entidad por impulsar tecnologías que favorezcan la transición hacia una energía más sostenible. Fabricado en Segovia por la empresa H2Greem Global Solutions SL, el equipo ha sido sometido a pruebas de puesta en marcha y funcionamiento durante la primera mitad de diciembre, con el objetivo de verificar que se cumplen los límites operativos indicados en la licitación.

El electrolizador cuenta con una capacidad nominal de 5 kilogramos por hora de producción de hidrógeno con una pureza muy elevada, del 99,999 por ciento, conforme a la norma UNE-EN 17124:2022, operando en un rango de presión entre 5 y 35 bares. El sistema requiere una potencia eléctrica de 250 kilovatios y se ha diseñado siguiendo criterios de flexibilidad operativa, permitiendo variaciones dinámicas de carga e integración con diferentes escenarios de generación renovable.

La elección de esta tecnología PEM permitirá a Ciuden trabajar con densidades de corriente elevadas, tiempos de respuesta muy rápidos y una elevada eficiencia, características esenciales para la investigación en entornos donde la variabilidad de la energía renovable es crítica, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Ciuden.

NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO

El sistema de generación cuenta, además, con una monitorización avanzada que permite medir en tiempo real, entre otros parámetros, el caudal de hidrógeno verde generado y su pureza. Esta información es "esencial" para optimizar el rendimiento del equipo, entender y modelar su comportamiento en diferentes situaciones y avanzar en soluciones innovadoras relacionadas con el almacenamiento y el uso del hidrógeno. Además, en el proceso de electrólisis se genera oxígeno, lo que abre nuevas líneas de trabajo para el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Ciuden.

Entre los sistemas de sensores asociados al PEM se incluyen caudalímetros de precisión; analizadores de gases para determinación en continuo de pureza y trazas; sensores redundantes y herramientas para el diagnóstico electroquímico en condiciones reales de operación.

Estos permiten registrar en tiempo real parámetros clave como voltaje y corriente por stack, eficiencia específica, consumo específico energético, dinámica de respuesta y comportamiento ante transitorios, lo que facilita la optimización operativa, el análisis comparativo entre configuraciones y el desarrollo y la validación de nuevos algoritmos de control.

"UN GRAN PASO"

Con este proyecto, Ciuden pretende avanzar en la consolidación de una infraestructura singular destinada a impulsar el desarrollo tecnológico en la producción y almacenamiento de hidrógeno verde. La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, ha destacado que la incorporación de este electrolizador representa "un gran paso" para consolidar nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico en territorios de transición justa.

"Apostar por el hidrógeno renovable no solo impulsa la descarbonización, sino que contribuye a generar actividad, innovación y empleo cualificado en zonas que están redefiniendo su futuro energético", ha recalcado.

Por su parte, la directora general de la Fundación, Yasodhara López, ha incidido en que con esta nueva infraestructura Ciuden avanza en la creación de un ecosistema de desarrollo e innovación "único" en España. "El electrolizador nos permitirá trabajar en condiciones reales de operación, validar soluciones tecnológicas y encontrar nuevas colaboraciones con empresas e instituciones para acelerar su implantación industrial", ha concretado.

"CENTRO DE REFERENCIA"

Con esta incorporación, Ciuden pretende reforzar su papel como "centro de referencia" en el desarrollo de soluciones energéticas avanzadas y en la promoción del hidrógeno renovable como vector energético "clave" para la descarbonización industrial.

Este proyecto cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea, Next Generation EU, y tiene como finalidad la obtención de datos técnicos a escala industrial de las distintas tecnologías implementadas que permitan extrapolar las condiciones óptimas de operación de las mismas, favoreciendo la implantación en empresas y, así, la descarbonización de la industria.