Llega a Soria el primer contenedor transparente para derribar mitos sobre el reciclaje de vidrio

Ignacio Godino con el contenedor transparente . - ECOVIDRIO

SORIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecovidirio y el Ayuntamiento de Soria han instalado este jueves en la ciudad el primer contenedor transparente para residuos de envases de vidrio con el fin de desmontar los mitos más extendidos en torno al reciclaje de este tipo de envases.

Por primera vez, la cubierta lateral del contenedor se ha sustituido por una cubierta de metacrilato que deja ver el interior, con el fin de demostrar que el reciclaje de envases de vidrio en España es totalmente transparente y que dentro del contenedor solo hay vidrio, según han señalado desde Ecovidrio.

Con esta iniciativa, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Soria quieren desmentir las falsas creencias que aún existen alrededor del reciclaje de residuos de envases vidrio. También demostrar que el vidrio "tiene infinitas vidas y que cada envase que los ciudadanos y hosteleros depositan en los contenedores de sus pueblos y ciudades se convierte en un nuevo envase con las mismas características", como han apuntado desde Ecovidrio.

MITOS SOBRE EL RECICLAJE

Según los últimos estudios elaborados por la consultora GfK para Ecovidrio, para analizar el perfil y las actitudes de los ciudadanos ante el reciclaje, el 28,9 por ciento de los encuestados piensa erróneamente que en los camiones de recogida se mezclan todo tipo de residuos.

A este mito, le sigue la falsa creencia de que los productos reciclados son de peor calidad (7,3 por ciento), que el sector del reciclaje destruye empleo (6,3 por ciento). O que reciclar contamina más que producir un envase nuevo (6,1 por ciento).

El gerente de Ecovidrio en Castilla y León, Ignacio Godino, ha destacado que este tipo de campañas, "permiten derribar los mitos que aún persisten en torno al reciclaje y concienciar a ciudadanos y hosteleros, que son quienes activan toda la cadena, de la importancia de depositar los envases de vidrio en el contenedor para avanzar hacia una sociedad más próspera y sostenible". "El reciclaje de los residuos de envases de vidrio es un círculo perfecto, porque el vidrio se recicla al cien por ciento e infinitas veces sin que pierda sus propiedades, es el paradigma de la circularidad", ha manifestado Godino.

Según los estudios, en Castilla y León, hay ciudadanos que entrarían en la categoría de negacionistas del reciclaje, es decir, que no reciclan o están convencidos de que reciclar no es útil. En concreto, un 4,3 por ciento, una cifra inferior a la media nacional (seis por ciento). Un 27,2 por ciento de los ciudadanos no deposita correctamente al menos cinco de ellos en el contenedor correspondiente.

En 2025, la recogida selectiva de envases de vidrio en Soria alcanzó las 680 toneladas. En concreto, cada ciudadano depositó 16,6 kilos de envases de vidrio, el equivalente a unos 57 envases por persona, en los más de 227 contenedores verdes que hay instalados en la ciudad.