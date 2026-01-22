Llega a Valladolid la campaña de ALCER 'Actúa por tus riñones' para la precoz detección de la enfermedad

Carmen Martínez, presidenta de ALCER Valladolid. - ALCER

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

ALCER ha llevado a Valladolid la campaña de cribado 'Actúa por tus riñones', con el objetivo de promover el diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica (ERC) entre la población y gracias a la cual los usuarios pueden hacerse un análisis de sangre y orina, esencial para detectar a tiempo esta patología.

Con la colaboración de Boehringer Ingelheim y el aval de las organizaciones de pacientes Cardioalianza y la Federación Española de Diabetes (FEDE), así como el aval científico de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el centro comercial RiO Shopping cuenta hoy con un espacio para realizar estas pruebas a aquellas personas que presenten alguno de los factores de riesgo relacionados con la enfermedad.

En España, uno de cada siete adultos padece ERC, un importante problema de salud pública mundial, que afecta a más de 850 millones de personas en todo el mundo. Se trata de una enfermedad asintomática en sus fases iniciales, haciendo que su detección temprana sea clave para evitar que se convierta en un problema grave.

La ERC es una afección que indica que los riñones están dañados y no funcionan al ritmo adecuado, lo que impide que mantengan la salud del organismo. A pesar de ser una enfermedad silenciosa, la detección temprana de la ERC se puede lograr mediante dos pruebas sencillas y accesibles: un análisis de sangre para calcular la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe), que evalúa la capacidad de los riñones para filtrar desechos, y un análisis de orina para medir la presencia de albúmina, una proteína que, cuando aparece en cantidades anormales en la orina (albuminuria), puede indicar un daño renal.

"Nuestro objetivo es impulsar la detección precoz de la enfermedad renal crónica entre las personas con factores de riesgo, pues muchos desconocen que tienen enfermedad renal crónica hasta que la patología se encuentra en un estado avanzado", explica Carmen Martínez, presidenta de ALCER Valladolid. "Con iniciativas como 'Actúa por tus riñones', se pretende acercar el cribado a la población y reforzar la concienciación sobre la importancia de actuar a tiempo".

PRUEBAS GRATUITAS

La detección temprana de la enfermedad renal crónica es un aspecto clave para mejorar su identificación, especialmente en personas con factores de riesgo. A través de las pruebas necesarias para su detección, es posible obtener información relevante sobre el funcionamiento de los riñones y detectar alteraciones en fases iniciales, incluso cuando la enfermedad no presenta síntomas evidentes.

"La enfermedad renal crónica es una afección progresiva que compromete la capacidad de los riñones para filtrar sangre de manera efectiva, siendo más prevalente en personas con ciertos factores de riesgo, como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, o antecedentes familiares de enfermedad renal", señala el doctor Armando Coca, nefrólogo del hospital clínico de Valladolid. "Lo alentador es que detectar la enfermedad renal crónica es más fácil de lo que muchos creen: con un simple análisis de sangre y otro de orina se pueden identificar sus primeras señales, lo que puede contribuir a enlentecer la progresión de la enfermedad", añade.

Ante esta situación, es cada vez más relevante identificar los factores de riesgo vinculados a las comorbilidades. Este enfoque resulta fundamental, ya que muchas de estas enfermedades permanecen silentes hasta fases avanzadas, lo que convierte la prevención y la detección temprana en herramientas clave para proteger la salud renal.

La iniciativa impulsada por ALCER ya recorrió en 2025 centros comerciales de Barcelona, Madrid, Sevilla y Málaga, además de pasar por el Congreso Nacional de la Federación Española de Diabetes (FEDE) con el objetivo de promover el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica.

Ahora llega a Valladolid, donde además de las pruebas de cribado (disponibles de 10.00 a 19.00 horas), los participantes luego pueden adentrarse en una innovadora experiencia de realidad virtual que permite ponerse en la piel de un paciente con ERC o de su entorno familiar para comprender el impacto de la enfermedad y su interconexión cardiovascular-renal-metabólica.

Con todo, 'Actúa por tus riñones' se consolida como un ejemplo de colaboración entre asociaciones de pacientes, sociedades científicas y el sector privado, y como una herramienta imprescindible para combatir la ERC desde la prevención, el diagnóstico precoz y la educación en salud.

UN DESAFÍO A NIVEL NACIONAL

La ERC representa un desafío significativo para los sistemas de salud, no solo por su alta prevalencia, sino también por el impacto económico que supone su tratamiento en las fases avanzadas. En España, el coste asociado a la atención de los pacientes con ERC avanzada representa cerca del 3% del gasto sanitario del sistema público de salud y el 4% del presupuesto destinado a la atención especializada hospitalaria.

Las comunidades con más pacientes en tratamiento sustitutivo renal son la Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña y Galicia, con más de 1.500 pacientes por millón de habitantes, mientras que, en regiones como Melilla, Baleares, Madrid, Cantabria y La Rioja, esta cifra se sitúa por debajo de los 1.200 pacientes por millón de habitantes.

La ERC está estrechamente relacionada con otras enfermedades crónicas, dando nombre a la conocida interconexión cardiovascular-renal-metabólica. Entre el 40% y el 50% de las personas con insuficiencia cardíaca también padecen ERC, y hasta el 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 desarrollan algún grado de enfermedad renal.

Esta interconexión entre la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la ERC hace que un abordaje integral de la salud sea esencial para prevenir su progresión y reducir el riesgo de complicaciones graves, como eventos cardiovasculares o insuficiencia renal terminal. De hecho, los pacientes con ERC avanzada presentan un riesgo cardiovascular significativamente elevado, con la mortalidad por enfermedades del corazón representando entre el 40% y el 50% de los fallecimientos en estadios 4 y 5 de la enfermedad.