La lluvia mantiene cortadas 17 carreteras en León, Zamora, Salamanca, Burgos, Palencia y Soria

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias provocadas por la cadena de borrascas que asolan desde hace días a la Comunidad han provocado que un total de 17 carreteras, todas ellas de la red secundaria, estén cortadas al tráfico por inundación en las provincias de León, Zamora, Salamanca, Burgos, Palencia y Soria.

La provincia más afectada es la de León que registre cortes en las carreteras LE-114 en La Nora del Río, LE-5229 en Hornija, LE-5409 en Fontoria de Cepeda, LE-5503 en Las Omañas, LE-5705 en Villaselán y la LE-6454 a su paso por Castrillo de las Piedras.

Le sigue la provincia de Soria con cinco carreteras afectadas, en concreto la SO-P-3228 en Miranda de Duero, SO-P-4009 en Langa de Duero, SO-P-5026 en Cabrejas del Pinar, SO-P-6007 en Garray y SO-P-6103 a la altura de Vilviestre de los Nabos.

Asimismo, se encuentran cortadas la CV-BE-2 en Candelario, DSA-106 en Arapiles y DSA-522 en Vega en Quiruelas de Vidriales (Zamora), N-232 en Valdenoceda (Burgos) y la PP-9832 en Perales (Palencia).