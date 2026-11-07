Las lluvias pondrán este domingo en aviso naranja al sur de Ávila y en amarillo a varios puntos de Salamanca - AEMET
VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las lluvias pondrán este domingo, 8 de noviembre, en aviso naranja al sur de la provincia de Ávila, donde se esperan acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado (mm) en doce horas, mientras que varios puntos de la provincia de Salamanca estarán en aviso amarillo por precipitaciones que podrán dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas.
En concreto, el aviso naranja afectará al sur de Ávila entre las 21.00 y las 23.59 horas de este domingo, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento. Además de los 80 litros por metro cuadrado acumulados en doce horas, se prevén hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.
En esta zona, las acumulaciones podrán alcanzar los 200 litros por metro cuadrado en 72 horas y se espera que las precipitaciones más abundantes se registren en la parte más occidental del sur de la provincia. El aviso continuará activo durante la jornada siguiente.
Por su parte, el Sistema Central y el sur de la provincia de Salamanca estarán en aviso amarillo por lluvias desde las 21.00 horas hasta las 23.59 horas de este domingo, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento y acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas.
En el caso de Salamanca, las previsiones también apuntan a acumulaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado en 72 horas, mientras que en el sur de la provincia se espera que las precipitaciones sean más intensas en la parte occidental.
El aviso por lluvias continuará asimismo durante el día siguiente.