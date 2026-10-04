Lluvias y tormentas pondrán en riesgo este lunes a seis provincias de CyL, con Salamanca en aviso naranja

Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lluvias y tormentas pondrán en riesgo este lunes, 5 de octubre, a seis provincias de Castilla y León, Ávila, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, en aviso naranja (riesgo), y Salamanca, en naranja (riesgo importante), según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos estarán activos desde las 17.00 horas hasta el final de la jornada, si bien en Valladolid, Zamora y Salamanca, ya en amarillo, se extenderán hasta las 4.00 horas de la madrugada del martes 6 de octubre.

En general, este lunes se prevé en la Comunidad cielo denuboso a intervalos nubosos, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, principalmente en el tercio sur, mientras las precipitaciones y chubascos tendrán lugar principalmente en la segunda mitad del día.

Estos pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes o muy fuertes y con granizo, y menos probables en el norte y este, a la vez que no se descartan acumulados significativos en el extremo sur de Castilla y León.

Asimismo, las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, mientras las máximas no presentarán cambios o estarán en ligero ascenso.

El viento, por su parte, será variable, con predominio del sur y sureste, flojo con intervalos de moderado y con algunas rachas fuertes.