Lobo lamenta el aumento del paro y apunta la necesidad de que crezcan el consumo y la demanda interna

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, durante unas jornadas sobre transformación digital en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha lamentado los datos del paro en la Comunidad --subió en 1.971 personas en enero--, "peor que a nivel nacional", y ha instado a que crezca el consumo y la demanda interna como "factor clave".

Lobo, en el marco de la inauguración de la jornada 'Transformación digital, nuevas cualificaciones profesionales y salud mental en el trabajo' que se ha celebrado en Soria, ha incidido en la importancia de incrementar el salario mínimo en Castilla y León, lo que beneficiaría a 130.000 personas.

El máximo responsable de UGT en la Comunidad también ha pedido a la revalorización de las pensiones. "Supondrían más de 300 millones de euros a la economía de nuestra Comunidad Autónoma, 300 millones de euros que garantizan puestos de trabajo, que garantizan el consumo y la demanda interna", ha manifestado.

En este sentido, ha recalcado que "es necesario que la derecha desbloquee la actualización de las pensiones en el Parlamento" y ha recordado que la medida afectará a más de 600.000 personas en Castilla y León.