Lobo pide a la Junta que lea el informe derechos Sociales de la UE y muestra "sorpresa" ante una interpretación parcial

El secretario general de UGTCyL, Óscar Lobo (i), junto la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (2i), durante el ‘XXV Desayuno de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT. - Rafael Bastante - Europa Press

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha pedido a la Junta que se "lea" el informe del Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea y ha mostrado su "sorpresa" ante las declaraciones del portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, al no referirse a todo el contenido del mismo sino sólo a una parte.

Lobo, en declaraciones a Europa Press enel XXV Desayuno organizado por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Ávila, ha advertido de que hay "mano tendida" al nuevo Gobierno de la Junta en el marco de la negociación del Diálogo Social, pero ha advertido de que si se producen vulneraciones como las que se produjeron con el anterior Ejecutivo del que formaba parte Vox los sindicatos acudirán a los tribunales.

El máximo responsable de UGT en la Comunidad ha señalado que el informe, además de reconocer que se produjeron vulneraciones de artículos de la Carta Social, también "marca el camino a seguir" que es "claro" y significa "no vulnerar, no atentar contra la libertad sindical" ni desmantelar el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) o no "socavar" programas públicos de interés para la Comunidad.

Óscar Lobo ha pedido al Ejecutivo que se "lea" el informe, aunque ha aclarado que los sindicatos se lo llevarán y se lo presentarán cuando tengan oportunidad de hacerlo en la primera reunión del Diálogo Social.

"El camino a seguir es este, vía de entendimiento, por supuesto, pero siempre y cuando no se vulneren principios básicos de la normativa europea, como así lo ha reflejado el Comité Europeo de Derechos Sociales", ha insistido.

El secretario autonómico de UGT ha explicado que disponían del informe desde el mes de marzo pero lo han estudiado "con profundidad" porque es "contundente y con matices muy importantes" tras un proceso largo de tres años en los que el Comité se ha tomado "su tiempo" para analizar las cosas y recabar información y alegaciones.

RUPTURA DEL GOBIERNO Y RECTIFICACIÓN

En este marco, ha incidido en que lo que señala el informe es que la Junta "ha corregido" las actuaciones que llevó a cabo "cuando estaba la extrema derecha" en el Gobierno, por eso se considera que no se vulneran ningún artículo Carta Social, pero la "clave" es que se admitió a trámite la denuncia "porque durante la en la que estaba la extrema derecha en la Consejería de Empleo sí que se vulneraron aspectos fundamentales" porque, de no ser así, no se hubiera recogido la queja.

Además, ha señalado que el Comité pone el "énfasis" en que se estaba "vulnerando el proceso de Diálogo Social" y que se "desmantelaba" el servicio autonómico de mediación y arbitraje así como programas finalistas que realmente "tenían interés fundamental para el conjunto de los trabajadores".

De la misma forma, ha apuntado que también se consideraba que se estaba "atentando" contra la libertad sindical en tanto en cuanto se estaba vulnerando la financiación, que no es otra cosa que "compensar" con presupuestos de la Junta la labor "y el mandato constitucional y estatutario" de los sindicatos que, ha recordado, "no es otra cosa que representar los intereses generales de los trabajadores en el Diálogo Social y en la cantidad y multitud de participación institucional que tiene constituido a nivel autonómico".

Así, ha recordado que, "una vez que se salió la extrema derecha del Gobierno de la Junta", en julio de 2024, se volvió a "restaurar" el Serla con la financiación adecuada, se volvieron a suscribir acuerdos de Diálogo Social con su restauración y se recuperaron programas finalistas de interés público para el conjunto de los trabajadores.

Lobo a recordado que también fue a raíz de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que también recoge el informe, se reconoció la financiación a la que tienen derecho por ley como recoge la Ley del Diálogo Social y Participación Institucional.

"Es decir, cuando salió la extrema derecha, cuando la Junta corrigió sus políticas, cuando se liberó de la extrema derecha, entendió que se volvía a la normalidad", ha agregado.