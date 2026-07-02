Lobo (UGT) reprocha la eliminación del nombre de Pablo Iglesias del callejero de Medina de Rioseco (Valladolid)

Archivo - El secretario general de UGT, Óscar Lobo, participa en en una imagen de archivo durante unas jornadas. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla y León ha criticado que el nombre de Pablo Iglesias haya sido eliminado del callejero de Medina de Rioseco (Valladolid) en la sesión extraordinaria del último pleno del Ayuntamiento.

Por eso, el secretario autonómico del sindicato, Óscar Lobo, se ha dirigido a través de su perfil en la red social 'X' al alcalde del municipio y vicepresidente de la Diputación de Valladolid, David Esteban, al que ha reprochado esta decisión.

En su mensaje, Lobo ha aseverado que no va a poder ni "borrar" ni "enterrar" la memoria del fundador del PSOE y de UGT ya que se trata de "todo un referente histórico que estuvo muy presente defendiendo y organizando a la clase Obrera en toda la Comarca de Tierra de Campos en 1.904".

Lobo ha afirmado que "es una verdadera pena" porque, asegura, "las buenas gentes de Medina de Rioseco no se merecen este tipo de 'Ideas tan brillantes' que recuerdan a épocas pasadas", en referencia al arbitrario cambio de nomenclatura del callejero riosecano.

El secretario general de UGTCyL también ha advertido que "esto no va a quedar aquí" porque desde el sindicato se van a "empeñar" en que la figura de Pablo Iglesias "siga muy presente en Medina de Rioseco".

Además, según UGT, los "criterios de ordenación urbana" que se han aducido en la sesión extraordinaria del pleno "son una excusa para eliminar del callejero riosecano el nombre de un defensor de los derechos de las personas trabajadoras y de la democracia".

En este sentido, han señalado que, si lo que pretenden, como han señalado fuentes municipales, es que el callejero sea un reflejo de la memoria histórica de la localidad no pueden obviar el nombre de Pablo Iglesias.

El sindicato considera que este cambio responde a cuestiones que nada tienen que ver con la recuperación de nomenclaturas seculares, que es lo que el actual gobierno municipal argumentó en el pleno extraordinario que sirvió de excusa para eliminarlo por presuntos "criterios de ordenación urbana", sino con "la eliminación importante de una parte de la historia tanto estatal como comarcal".