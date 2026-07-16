La localidad de Castronuño (Valladolid) acogerá una ruta pionera sobre ufología el 18 de julio. - ASOC. DE ESTUDIOS DEL MISTERIO

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Castronuño se convertirá en el epicentro de la ufología española el próximo 18 de julio de 2026 con la celebración de la 'Ruta Kilómetro OVNI'. Esta experiencia pionera ha sido organizada para que los participantes puedan recorrer, acompañados por investigadores de campo, los mismos lugares de la zona donde durante décadas se han registrado algunos de los casos de avistamientos más sorprendentes de Castilla y León.

La iniciativa ha sido planteada como un viaje por la historia del misterio a través de un recorrido a pie por los caminos, pinares, tesos y cañadas donde numerosos testigos afirmaron haber vivido experiencias que hoy continúan sin explicación. Mientras cae la noche sobre las Riberas de Castronuño, los asistentes conocerán expedientes reales, fotografías, testimonios inéditos y detalles obtenidos tras años de investigación sobre el terreno, situándose exactamente en los escenarios de los presuntos acontecimientos.

Durante aproximadamente 9,5 kilómetros de recorrido se visitarán diferentes puntos relacionados con la casuística de la comarca, entre los que destacan escenarios donde se produjo el presunto aterrizaje de un objeto desconocido o el encuentro de un testigo con tres extraños humanoides. Asimismo, se abordarán casos de conductores que observaron enormes luces siguiendo a sus vehículos y de objetos luminosos realizando maniobras imposibles, recopilados durante años de trabajo de campo.

La ruta estará dirigida por el presidente de la Asociación de Estudios del Misterio, investigador de campo y autor del libro 'Ufología Histórica de Zamora', Nando Domínguez, acompañado por el investigador vallisoletano Miguel Ángel Moyano, ambos responsables del proyecto 'Kilómetro OVNI'. Los guías han preparado la puesta en común de datos inéditos, fotografías, mapas y reconstrucciones de los sucesos que no han formado parte de las publicaciones tradicionales sobre estos casos.

La experiencia, de participación gratuita y dificultad moderada, comenzará a las 20.00 horas desde la Iglesia de Santa María del Castillo (Ermita del Santo Cristo) y concluirá con una Alerta OVNI en uno de los tesos que dominan las Riberas de Castronuño. Desde este mirador natural, alejado de la contaminación lumínica, los participantes podrán contemplar el cielo nocturno en una actividad para la que se ha recomendado acudir con calzado cómodo, linterna, agua, ropa de abrigo y una silla plegable.