Localizada la menor de 15 años desaparecida el viernes en Salamanca

SALAMANCA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La menor de 15 años desaparecida el viernes 22 de mayo en Salamanca ha sido ya localizada, según han informado este domingo fuentes familiares a Europa Press.

La Asociación SOS Desaparecidos publicó el aviso de la desaparición de la menor, Estrella V.A, con datos sobre su aspecto y la vestimenta que llevaba la última vez que fue vista el pasado viernes.

Finalmente, la menor ha sido localizada en otra ciudad y la familia ha agradecido el apoyo recibido para dar con la joven.

para intentar localizarla.

Finalmente, la niña ha sido

Cuando fue vista por última vez la menor vestía un pantalón corto estampado leopardo y unas zapatillas Nike blancas y negras.

Si alguien tiene noticias de la menor desaparecida puede ponerse en contacto con el teléfono 868 286 726 o al correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.