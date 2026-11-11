Localizada con síntomas de hipotermia una mujer de 75 años desaparecida en Los Ángeles de San Rafael (Segovia)

Localizan en buen estado a una mujer de 75 años desaparecida en Los Ángeles de San Rafael (Segovia). - GUARDIA CIVIL SEGOVIA

SEGOVIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado en la tarde de hoy a una mujer de 75 años que se encontraba desaparecida desde la mañana en la zona de Los Ángeles de San Rafael (Segovia). La alerta se había activado durante la misma jornada tras perderse su pista, después de que un testigo manifestara haber visto a la anciana a primera hora del día en las inmediaciones de dicha área, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Tras tener conocimiento de los hechos, el cuerpo ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda coordinado por la teniente adjunta de la Compañía de Segovia emplazada en El Espinar. El operativo ha estado integrado por una treintena de agentes pertenecientes a distintas especialidades, como Seguridad Ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y personal del subsector de Tráfico.

En el dispositivo conjunto han participado asimismo efectivos de Protección Civil, la Policía Local, personal del Ayuntamiento de El Espinar y varios voluntarios, desarrollándose la totalidad de los trabajos bajo la dirección de la Guardia Civil. La rápida movilización de los recursos ha permitido intensificar el rastreo en el entorno, condicionado por las adversas circunstancias meteorológicas que se registraban en el lugar.

El hallazgo se ha producido a las 16.43 horas en unas parcelas no urbanizadas de Los Ángeles de San Rafael, situadas en un paraje de matorral y escasa visibilidad. La mujer ha sido hallada en una situación de especial vulnerabilidad y con síntomas de hipotermia severa, expuesta a las inclemencias del tiempo que suponían un grave riesgo para su integridad física.

La coordinación entre los intervinientes ha resultado determinante para encontrar a la mujer en buen estado de salud y evitar un desenlace lesivo.