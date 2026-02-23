Localizada sin vida la mujer de 64 años desaparecida en La Magdalena (León)

Agentes de la Guardia Civil que han participado en el dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en La Magdalena (León). - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 64 años desaparecida en La Magdalena (León) ha sido localizada sin vida en el interior del cauce del río Luna, según ha informado la Guardia Civil, que ha organizado, dirigido y liderado el dispositivo de búsqueda.

El cuerpo ha sido encontrado por Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León que participaban en el dispositivo y ha sido extraído del río por componentes del Greim de Sabero, para posteriormente ser trasladado hasta la localidad de La Magdalena, tras lo que se le practicará la autopsia.

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas, por parte de la Guardia Civil se han instruido las correspondientes diligencias que fueron remitidas a la Sección de Instrucción de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, Plaza número 4.

El dispositivo de búsqueda se inició en la noche del sábado 21 de febrero, cuando se tuvo conocimiento de la desaparición a través de un familiar de la mujer.