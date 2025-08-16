Localizado el cuerpo sin vida del varón de 69 años desaparecido en Camporredondo (Valladolid)

Un coche y un helicóptero de la Guardia Civil en la zona en la que se ha hallado el cuerpo del varón de 69 años desaparecido en Camporredondo (Valladolid). - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida del varón de 69 años desaparecido el pasado sábado en el entorno de Camporredondo (Valladolid) cuando paseaba en bicicleta, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El cuerpo del hombre, José Antonio Izquierdo Matesanz, se ha localizado en la mañana de este sábado, 16 de agosto, dentro de la zona de búsqueda del operativo que ha coordinado la Guardia Civil de Valladolid y en el que previamente se había encontrado la bicicleta del varón en una zona de pinar de la localidad.

Tras localizar el cuerpo, que no presenta signos aparentes de violencia, se ha avisado a la Autoridad Judicial y Médico Forense para la práctica de las diligencias oportunas, mientras queda a la el informe para determinar las posibles causas de la muerte.

En el operativo que se ha realizado desde el inicio de las jornadas de búsqueda han participado varias patrullas de Seguridad Ciudadana, Geas, Helicóptero, Seprona, Unidad Canina especializad en búsqueda y localización de personas desaparecidas, y se activó la Usecic con el apoyo de un dron.

También han colaborado numerosos voluntarios y personal de protección civil. Tras el hallazgo, se ha dado por finalizada la búsqueda y se han retirado todos los medios que participaban en las labores de rastreo, haciéndose cargo la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid.