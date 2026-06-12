Localizado en Valladolid un taller donde se troquelaban matrículas falsas utilizadas por delincuentes

Archivo - Un agente de la Guardia Civil frente a su vehículo. Foto de archivo. - SUB GBANO EN VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Operación 'Clausa Onus', ha llevado a cabo una inspección en un taller de una localidad de la provincia de Valladolid por presuntas irregularidades en el control y fabricación de placas de matrícula, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Tras el hallazgo de un vehículo que fue robado en una localidad de la provincia de Palencia, se detectó que fue utilizado por un grupo criminal que portaba matrículas falsificadas. Agentes de la Guardia Civil, localizaron el taller donde se encontraba la máquina troqueladora junto al material necesario utilizado en la fabricación de las supuestas placas de matrícula falsificadas.

Al no poder aportar la trazabilidad de ocho placas de matrícula, se informó al propietario del taller de que los hechos ocurridos se pondrían en conocimiento de la autoridad competente y podría enfrentarse a una sanción administrativa de entre 30.000 y 600.000 euros.