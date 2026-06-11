Localizado con vida el varón desaparecido en Páramo del Sil (León)

Localizado en buen estado de salud el varón desaparecido en Páramo del Sil (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El varón de 60 años desaparecido en Páramo del Sil (León) ha sido localizado en buen estado de salud tras el establecimiento de un dispositivo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil.

Sobre las 16.00 de este jueves el varón regresó por sus propios medios a su domicilio, por lo que el operativo desplegado se ha dado por finalizado, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La Guardia Civil había iniciado esta mañana un dispositivo de búsqueda para su localización tras permanecer desaparecido desde la tarde de ayer, cuando salió de su domicilio de forma voluntaria en la localidad de Páramo del Sil.