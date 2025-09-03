Localizan en Barcelona al autor del hurto de un móvil por el método de la muleta en un comercio de Valladolid

Archivo - Sucesos.- En libertad dos hombres tras ser detenidos por robos con violencia en supermercados de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), y posteriormente puesto en libertad, a un varón como presunto autor de un delito de hurto de un teléfono móvil en un establecimiento comercial de Valladolid por el método de la muleta, una técnica delictiva que se caracteriza por el uso de prendas de vestir o elementos para ocultar el robo de objetos personales.

Los hechos tuvieron lugar en Valladolid el 14 de agosto, mientras el individuo fue localizado el pasado 22 por una patrulla de los Mossos d'Esquadra que lo identificó en la Avenida de la Playa Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

En la identificación, constataron que a este varón le constaban dos requisitorias policiales de búsqueda, detención y personación, emitidas por las comisarías de Fuengirola (Málaga) y Valladolid, en relación con presuntos delitos contra el patrimonio, por lo que se activó el protocolo de colaboración entre cuerpos policiales y quedó la tramitación del atestado en manos de la Policía Nacional.

Previamente, el hurto tuvo lugar el 14 de agosto, cuando un comerciante se personó en la Comisaría Provincial de Valladolid para denunciar el robo de su teléfono móvil, ocurrido mientras cerraba su establecimiento en la calle San Lázaro de esta ciudad.

Según su testimonio, una pareja accedió al local para ofrecer servicios de limpieza de cristales y, en un momento de distracción, el varón colocó una carpeta sobre el mostrador para, tras una actitud insistente y violenta, ambos abandonar el lugar.

Minutos después, el denunciante se percató de la desaparición de su móvil, justo donde había sido colocada la carpeta, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras las gestiones de investigación llevadas a cabo por el grupo de hurtos de la Comisaría de Parquesol, se logró identificar plenamente al autor de los hechos y se cursó una requisitoria policial de búsqueda, detención y personación.

Respecto a los hechos en Fuengirola, tuvieron lugar el 10 de junio y fue de idénticas características ya que una empleada de un establecimiento denunció el robo de su teléfono móvil por parte de un varón que accedió al local y entabló una conversación en inglés poco fluido.

Tras depositar unos papeles sobre la mesa y manifestar en español que "iba a buscar a su mujer", el hombre abandonó rápidamente el lugar, tras lo que la víctima descubrió la sustracción del móvil.

Tras la detención en Sant Adrià de Besòs, y en cumplimiento del protocolo entre cuerpos policiales, la Policía Nacional se hizo cargo de la tramitación del correspondiente atestado. Finalmente, el detenido quedó en situación de libertad una vez el atestado fue remitido a la autoridad competente.