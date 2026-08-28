Localizan a una mujer que se habían desorientado al meterse con su coche en una pista forestal en Onamio (León)

Vehiculo de la Guardia Civil en la zona de la desaparición de la mujer.
Vehiculo de la Guardia Civil en la zona de la desaparición de la mujer. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 28 agosto 2026 13:20
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LEÓN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil localizó ayer por la tarde a una mujer de 65 años que se encontraba desaparecida cuando salió con su vehículo desde Castropodame dirección a Ponferrada y se metió por una pista en las proximidades de localidad de Onamio, lo que la desorientó.

Tras tener conocimiento de esta desaparición, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda destinado a localizar a la mujer y garantizar su integridad, por lo que se trasladó al lugar una patrulla del Seprona de Ponferrada y otra del puesto principal de Bembibre.

Fueron estos últimos, según informa la Comandancia provincial, los que localizaron, sobre las 20.15 horas, a la mujer en un camino forestal de los montes de Calamocos, perteneciente al término municipal de Castropodame, la cual se encontraba desorientada, con síntomas de hipotermia y con heridas producidas por una caída.

Una vez encontrada, fue atendida en el lugar y traslada en el vehículo oficial hasta la población de Calamocos, donde personal sanitario le prestó los primeros auxilios para posteriormente, evacuarla al Hospital del Bierzo en Ponferrada, para recibir asistencia y ser sometida a la correspondiente valoración médica.

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