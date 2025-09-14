Localizan los restos de dos represaliados en una fosa común en La Riba de Escalote (Soria)

SORIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad ha localizado restos de dos personas en una tercera fosa común en el municipio soriano de La Riba de Escalote y, aunque todavía no se pueda confirmar, podrían corresponder a Silverio Lumbreras y Recadero Marín, ejecutados en 1936 durante la Guerra Civil, según han explicado fuentes de la asociación a Europa Press.

Los trabajos, que han contado con la participación de unas 15 personas, entre ellas miembros de la asociación, un maquinista y un arqueólogo, comenzaron el pasado jueves por la tarde y el viernes, sobre las 19.00 horas, se localizaron los restos en una fosa que podría corresponder a los dos individuos buscados.

El hallazgo ha sido judicializado en el Juzgado de Almazán y la fosa ha sido de nuevo cubierta a la espera de que se realice la exhumación en una fecha aún por determinar, según ha informado la asociación a Europa Press.

En este marco, en 2019, durante la búsqueda de cuatro individuos desaparecidos, se localizaron dos fosas en la misma localidad con los cuerpos de cuatro personas. Sin embargo, las pruebas de ADN confirmaron que uno de los restos no correspondía a uno de los varones que se buscaba, Silverio Lumbreras.

Ante ello, la asociación retomó la investigación y decidió continuar la búsqueda en la misma zona, con la hipótesis de que Silverio Lumbreras podría encontrarse junto a Recadero Marín.

Está hipótesis "podría" ser cierta ante el hallazgo de esta nueva fosa que, según han afirmado desde la asociación, esperan que así sea, "aunque aún no se pueda confirmar".