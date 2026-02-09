Localizan a un vecino desaparecido de Brime de Urz (Zamora) en una viña próxima a la localidad

Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado este lunes a un vecino desaparecido en la localidad de Brime de Urz, en el norte de la provincia de Zamora, según informa la Subdelegación del Gobierno.

Los familiares de esta persona dieron la voz de alarma en torno a las tres menos veinte de la tarde al comprobar que el varón, que había salido a pasear, no regresaba a su domicilio en el horario habitual.

Ante esa circunstancia, se desplegaron varias unidades de seguridad ciudadana y del Seprona, en un dispositivo que dio sus frutos pasadas las tres y media. El hombre se hallaba en una viña próxima a la localidad, en la carretera ZA-P-1510. Fue necesaria la asistencia sanitaria.

Por otro lado, este mismo lunes, una patrulla de la Guardia Civil ha localizado a un vecino cuya desaparición se había denunciado en la localidad también zamorana de El Pego. En este caso, el hombre estaba paseando por el pueblo.