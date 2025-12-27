Logopedas de CyL alertan del "intrusismo profesional" en la convocatoria de plazas en la Administración de la Comunidad

VALLADOLID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León ha alertado del "intrusismo profesional y el riesgo para la salud" en la convocatoria del proceso selectivo de promoción interna para acceder a la categoría profesional en la Administración de la Comunidad.

El órgano colegial ha presentado un recurso frente a la corrección de errores publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de 19 de diciembre de 2025, relativa a la Resolución de 24 de noviembre de 2025, que convoca el proceso selectivo de estas plazas.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Colegio de Logopedas ha señalado que la corrección permite que personas con el título de Maestro, especialidad Audición y Lenguaje puedan acceder a plazas que requieren formación sanitaria, sin contar con la audiencia ni participación del Colegio Profesional de Logopedas.

Esta medida implica que una profesión educativa entra en el ámbito sanitario sin la formación específica requerida, lo que "desnaturaliza" la categoría profesional de Logopeda y "favorece el intrusismo profesional".

La Logopedia es una profesión sanitaria regulada por la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que establece que solo quienes ostenten la titulación sanitaria correspondiente pueden ejercer competencias de prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz y la deglución.

En dicha normativa, ha recordado el Colegio de Logopedas, el título de Maestro, especialidad Audición y Lenguaje, no aparece regulado como profesión sanitaria, dado su carácter educativo y no sanitario.

Por todo ello, el Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León se ofrece a informar y velar por sus colegiados y sus competencias, ante la "evidente desinformación generada por la convocatoria".

Asimismo, interpondrá los recursos y quejas pertinentes ante los organismos competentes, con el fin de subsanar esta situación y garantizar que se cumpla la normativa sanitaria, para restablecer como único requisito de acceso el título universitario en Logopedia.