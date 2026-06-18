Logran sacar del interior de un turismo en llamas a un varón tras la colisión con un tractor en Pollos (Valladolid)

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha resultado herido este jueves como consecuencia de la colisión entre un tractor y un turismo que se incendió, en el desvío a Pollos (Valladolid) de la N-620, y según el Servicio de Emergencias Castilla y León 112 el varón pudo ser sacado del interior del vehículo posteriormente.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 16.28 horas de este jueves, cuando se ha informado al 112 de una colisión entre un turismo y un tractor en el punto kilométrico 163 de la N-620, en el desvío a Pollos, sentido Tordesillas.

Según ha indicado el alertante, el turismo ha comenzado a arder y el ocupante se encontraba en el interior.

Se avisó de la situación a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, a Medio Ambiente y a Sacyl que movilizó, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado.

Minutos más tarde, los alertantes indicaron que habían logrado sacar al conductor del turismo y se encontraban alejados del incendio.