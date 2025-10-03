Lola Herrera defiende la "libertad" de poder protestar contra el "genocidio" del pueblo palestino

Archivo - La actriz Lola Herrero en un pase gráfico de 'Camino a la Meca'. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz vallisoletana Lola Herrera ha mostrado este viernes, 3 de octubre, su apoyo al pueblo palestino al portar un kufiya palestina en la presentación de la obra 'Camino a la Meca', un acto con el que se suma a las protestas contra el "genocidio".

"La libertad es poder protestar contra un genocidio. Somos ciudadanos de un país que no está de acuerdo con los genocidios", ha apostillado la intérprete, para precisar que tanto ella como la actriz Natalia Dicenta y el actor Carlos Olalla han optado por llevar esta prenda en el acto al no poder participar de forma presencial en las manifestaciones por motivos de trabajo.

En este sentido, Dicenta, hija de Herrera, ha abogado por "alzar la voz por tanta gente que está siendo asesinada impunemente por un genocida", en referencia al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La actriz, que junto a Olalla forma parte de la obra protagonizada por Herrera, ha lamentado que el mundo "no está haciendo absolutamente nada" ante el "genocidio" de Palestina y ha respaldado a la sociedad civil que se "lanza a la calle para gritar bien alto 'viva Palestina libre'".

"No podemos estar en la calle todos los días porque tenemos que hacer nuestro trabajo, pero de repente esto es un altavoz. Porque no hay que dejar de hablar de Palestina, no hay que dejar de hablar de Gaza", ha apostillado.

Por su parte, Carlos Olalla ha citado al escritor americano de origen indio Abraham Verghese para reivindicar que uno no es de donde nace, si no de donde le necesitan: "Hoy todos somos palestino, porque es donde nos necesitan".