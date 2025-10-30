Lolita Flores critica la persecución histórica al pueblo gitano en 'Pendaripen':"Querían quitarnos nuestra forma de ser"

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz y cantante Lolita Flores ha alzado la voz en defensa del pueblo gitano durante la presentación en la 70 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) de 'Pendaripen, la historia silenciada del Pueblo Gitano', el nuevo documental dirigido por Alfonso Sánchez.

"A los pueblos que no gustan se los aniquila o se los echa. Querían quitarnos nuestra manera de ser, y eso no se le puede hacer a ningún ser humano", ha sentenciado la artista --narradorada del filme-- en una rueda de prensa posterior a la proyección, mientras ha reivindicado que "el respeto y la dignidad son lo primero".

La película, estrenada mundialmente en la sección de Proyecciones Especiales del festival, conmemora los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica y reconstruye, a través de entrevistas con escritores, antropólogos, políticos y artistas, una memoria marcada por la discriminación y el racismo.

En este sentido, el director sevillano Alfonso Sánchez ha definido el proyecto como "un viaje de descubrimiento" que le ha permitido comprender "de dónde vienen muchos de los prejuicios instaurados en nuestra sociedad".

La guionista del filme, Eva Montoya, ha reconocido la "gran responsabilidad" que ha supuesto abordar la identidad gitana desde dentro. "Como mujer gitana sabía que habíamos sido privados de nuestra libertad y perseguidos, pero no conocía las dimensiones verdaderas de lo que había ocurrido", ha señalado.

Tanto Sánchez como la productora Agus Jiménez han subrayado la "importancia" de contar con profesionales gitanos en los equipos técnicos y artísticos. "Insistimos mucho en la diversidad y en que no hubiese una politización concreta de los entrevistados", ha explicado Jiménez.

Entre ellos se encuentran la abogada Pastora Filigrana, el exdiputado Ismael Cortés, el antropólogo Iván Periáñez o la cantaora Esperanza Fernández, quien interpreta el himno gitano Yelen yelen: "Me siento muy afortunada de ser la primera gitana española en grabarlo", ha declarado.

Asimismo, el montador del largometraje Pablo Vega y el compositor Quentin Gas han destacado el valor cultural del pueblo gitano como parte esencial de la identidad española. "He intentado crear una banda sonora que muestre lo que somos; el flamenco es fundamental, pero también las raíces étnicas que nos conectan con la India", ha afirmado Gas.

Para Montoya, 'Pendaripen', palabra romaní que significa 'historia', busca también renovar la mirada audiovisual hacia el pueblo gitano. "Durante décadas se nos ha asociado con la marginalidad o la droga. Es necesario renovar esta narrativa", ha recalcado.

Por último, Lolita ha expresado su esperanza en que esta película contribuya a transformar la percepción del pueblo gitano. "Si yo he puesto voz a este documental es para que la gente sepa que somos iguales, que sentimos igual y no somos extraterrestres. Tenemos una manera diferente de ver la vida, pero eso no es para temer, sino para aprender", ha concluido.