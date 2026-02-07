La Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Burgos y de un segundo en Ávila, Palencia y Toro (Zamora)

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo
VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 7 de febrero, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 97.617 y ha repartido 600.000 euros, en Burgos capital, y de un segundo, que ha repartido 120.000 euros al 03.365, en Ávila y Palencia capital y en la localidad zamorana de Toro.
En concreto, el número del primer premio con las mencionadas cifras ganadoras se ha consignado, entre otros puntos, en la Administración de Loterías número 17 de Burgos, ubicada en la calle Nuestra Señora de Fátima, 7.
Por su parte, los billetes con las cifras ganadoras del segundo premio han sido consignados en la Administración de Loterías número 3 de Ávila capital, situada en San Millán, 2; en la administración número 5 de Palencia, ubicada en la Avenida de Valladolid, 35, y en el Despacho receptor número 90.640 de Toro, ubicado en la Avenida de Carlos Latorre, 12.
Los reintegros del sorteo han sido para los números 7, 9 y 1.