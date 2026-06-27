La Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Una administración de lotería. (Foto de archivo) - Europa Press

SALAMANCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 27 de junio, ha dejado parte de un primer premio, que ha repartido 600.000 euros al número 33.478, en la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes, según datos de Loterías y Apuestas del Estado.

Concretamente, el número del primer premio con las mencionadas cifras ganadoras se ha consignado, entre otros puntos, en la Administración número 1, 'La Almendra de la Suerte', ubicada en la carretera de Madrid, 68.

Este primer premio también se ha vendido en Roquetas de Mar (Almería), Mérida (Badajoz), Barcelona, Borriol (Castellón), Córdoba, Fernán Núñez (Córdoba), Ferrol (A Coruña), Navas de San Juan (Jaén), Arucas (Las Palmas), Ciempozuelos (Madrid) y Utrera (Sevilla).