La Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Zamora

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 28 de marzo, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 89.211 y ha repartido 600.000 euros, en Zamora capital.

En concreto, el billete con las mencionadas cifras ganadoras ha sido consignado, además de en otras tres ubicaciones en todo el país, en el Despacho receptor 91.215 de la capital zamorana, situado en la calle Argentina, 26, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, el segundo premio se ha repartido en las provincias de Alicante, Ciudad Real, Murcia, Toledo y Valencia, mientras que los reintegros del sorteo han sido para los números 1, 5 y 6.