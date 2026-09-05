La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Ágreda (Soria) y de un tercer en Ávila capital

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

SORIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 5 de septiembre, ha dejado parte de un segundo premio en Ágreda (Soria) y de un tercer en Ávila capital, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

El segundo premio, que ha correspondido al número 22.443 y está dotado con 300.000 al número, se ha consignado en seis administraciones, entre ellas el Despacho Receptor número 74130 de Ágreda, ubicado en la Plaza Mayor, 2.

El tercer premio, al número 25.481 y que cuenta con 150.000 euros al número, se ha vendido en siete puntos, entre ellos la Administración de Loterías número 3 de Ávila capital, situada en la calle San Millán, 2.