La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca

SALAMANCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 4 de octubre, ha dejado parte de un segundo premio en la capital salmantina, según ha informado Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae).
El segundo premio, con 120.000 euros al número, ha correspondido al 07.288 y se ha vendido en un total de nueve, entre ellos el Despacho receptor 64.605 de Salamanca, situado en la avenida María Auxiliadora, 45-47.
Los reintegros del sorteo de este sábado han correspondido a los números 1, 5 y 4.