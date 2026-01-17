La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Santa Marta de Tormes y en Salamanca capital

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 17 de enero, ha dejado parte de un segundo premio, que ha correspondido al 64.780 y ha repartido 250.000 euros al número, en la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes y en Salamanca capital, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El segundo premio se ha vendido en un total de seis puntos, entre ellos el Despacho receptor 64.780 de Salamanca, situado en el Paseo de San Vicente, 50, y en el 64.255 de Santa Marta de Tormes, ubicado el centro comercial El Tormes.

Los reintegros del sorteo de este sábado han correspondido a los números 1, 4 y 3.