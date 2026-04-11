La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Trespaderne (Burgos)

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 11 de abril, ha dejado parte del segundo premio, que ha correspondido al número 46.504 y ha repartido 300.000 euros al número, en la localidad burgalesa de Trespaderne, según informan fuentes de Loterías y Apuestas del Estado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El número con las mencionadas cifras ganadoras ha sido vendido en el Despacho receptor número 18.635 de la mencionada localidad, entre otras ubicaciones en España, situado en la calle Negro Día, 8.

Por su parte, los reintegros han sido para los números 9, 5 y 1.