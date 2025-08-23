La Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Burgos y Palencia

Archivo - Una administración de lotería. - EUROPA PRESS - Archivo

PALENCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 23 de agosto, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 33.585 y ha repartido 600.000 euros, en la localidad palentina de Saldaña.

En concreto, el número ha sido vendido en el Despacho receptor número 59.285, situado en Plaza de España, 3, según información de Loterías y Apuestas del Estado recogida por Europa Press.

El segundo premio, por su parte, ha recaído en el número 65.927 y ha estado premiado con 120.000 euros, mientras que los reintegros han sido para los números 5, 9 y 4.