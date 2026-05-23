La Lotería Nacional de este sábado deja parte de un segundo premio en Espinosa de los Monteros (Burgos)

Archivo - Administración de lotería
Archivo - Administración de lotería - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 23 mayo 2026 13:30
Seguir en

   BURGOS, 23 May. (EUROPA PRESS) -

   La Lotería Nacional de este sábado, 23 de mayo, ha dejado parte de un segundo premio, que ha repartido 120.000 euros al número 43.481, en la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros, según datos de Apuestas y Loterías del Estado.

   En concreto, el número con las mencionadas cifras ganadoras ha sido consignado en la Administración de Loterías número 2 de la mencionada localidad, situada en la calle El Sol, 5, así como en otras cinco provincias del país.

   Por su parte, los reintegros han sido para los números 2, 6 y 3.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado