VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha reiterado este jueves que España debe ser el país que acoja la final del Mundial de 2030 y ha defendido que se trata de un objetivo "innegociable", al tiempo que ha pedido trabajar para contar con una candidatura "sólida".

Lo ha hecho en declaraciones a los medios durante su participación en el encendido de luces de Navidad de Valladolid junto al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, donde ha remarcado que España tiene "solo un objetivo" respecto al torneo y ha defendido que, dado que el Mundial de 2030 "ha nacido en España y Portugal" y pertenece al continente europeo, "esa gran final solo se puede disputar en un país, y ese país es España".

En este sentido, el presidente de la RFEF ha apuntado que, tras las elecciones de este domingo, será necesario "ponerse a trabajar" junto al Gobierno y con los aliados de la candidatura, entre ellos Portugal y Marruecos, además de los países sudamericanos con los que mantiene relación, como Argentina, Uruguay y Paraguay.

Louzán ha subrayado que el Mundial de 2030 debe convertirse en "el más importante de la historia", al coincidir con el centenario de la competición, y ha incidido también en la necesidad de que el torneo deje un legado en España, como ocurrió con el celebrado en 1982.

Asimismo, ha asegurado que ha trasladado esta posición a los principales responsables políticos con los que ha hablado y ha afirmado que tanto el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, como el del Partido Popular le han preguntado por esta cuestión.

"Es algo que creo y considero, y así lo ha ratificado con los presidentes que he hablado, que es algo innegociable y España tiene que ser el país donde se dispute la gran final", ha concluido.

NATIONS LEAGUE

En lo que respecta al partido de ida de los cuartos de final de la Nations League, que enfrentará a España contra Francia, Louzán ha detallado que el órgano federativo ha puesto Valladolid como una de las sedes de la cita deportiva, "aunque primero hay que ganar a la selección francesa y conocer la distribución que hará la UEFA con los partidos.

"Vamos ahora a Valencia precisamente a despedir el antiguo Mestalla porque será la última vez que España juegue en ese estadio y además tanto la alcaldesa como el presidente de la Comunidad y el presidente de la Federación Valenciana nos han agradecido mucho que nos acordáramos de Valencia", ha señalado en este sentido.

"Por tanto vamos a intentar poder volver a repetir la gesta, aunque el segundo partido de vuelta, será en Francia, pero España es capaz de todo y capaz de ganar a los mejores. Por eso es España la campeona del mundo", ha incidido, para después recordar que esta tarde ha jugado la selección española sub 17 en Qatar, que tiene "todas las posibilidades de nuevo para ser campeones del mundo".

Por último, ha asegurado que este es el "año de oro" del fútbol español "porque lo hacen posible los jugadores, los entrenadores y el fútbol español en general".