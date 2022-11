Lucas reclama mejoras en financiación y defiende la libertad de elección de centro y un pacto de Estado en Educación

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha reclamado una "mejor" financiación territorial para seguir ofreciendo una educación de "calidad", al tiempo que ha defendido la libertad de elección de centro para que los progenitores puedan educar a sus hijos "según sus convicciones" y un Pacto de Estado para que las cuestiones educativas "no sean permanentemente objeto de disputa y ofrecer un marco estable a docentes, alumnos y familias".

Así lo ha expuesto durante su participación en el 38º Diálogo de Educación de la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), que se ha celebrado esta mañnaa en Madrid.

Según apunta la Junta, a través de un comunicado remitido a Europa Press, Castilla y León ha consolidado un sistema educativo de "referencia", tanto nacional como internacionalmente, por la "calidad" de la enseñanza que ofrece en sus aulas. De hecho, el Ejecutivo central, en el documento 'España 2050', se marcaba como objetivo que España superase los 500 puntos en las tres competencias principales del informe PISA -Lengua, Matemáticas y Ciencias-. Una meta que los alumnos de Castilla y León superaron hace ya 20 años, cuando la Comunidad empezó a formar parte de las evaluaciones independientes, ha añadido.

La dirigente autonómica ha manifestado que la participación de los progenitores en la vida escolar de sus hijos contribuye "decisivamente" a la mejora de los resultados académicos, de las relaciones en los centros escolares, y a la reducción del absentismo y del fracaso. "Por ello, desde la Consejería de Educación hemos venido fomentando la colaboración con las familias y hemos apostado por su pervivencia a través de las distintas convocatorias de ayudas y subvenciones dirigidas, principalmente, a las confederaciones, federaciones y asociaciones de madres y padres del alumnado de Castilla y León", ha destacado la titular de Educación.

La política educativa de la Junta está marcada por el "permanente deseo de mejora". Es por eso que, desde el primer momento, la Comunidad ha sido "pionera" en incorporarse a las evaluaciones externas para poder conocer las mejoras que deben acometerse, ha continuado.

Sin embargo, ha matizado que ofrecer una educación de "alta calidad y con altos niveles de equidad no es sencillo en un territorio como el de Castilla y León, con miles de localidades repartidas por una extensa superficie con una baja densidad de población". "El actual sistema de financiación deja sin cubrir casi 500 millones de euros de los gastos de sanidad, educación y servicios sociales. Sin una reforma del actual modelo, no podremos seguir hablando de forma racional y democrática de una verdadera igualdad entre españoles", ha apuntado.

La titular de Educación ha resaltado el "importante esfuerzo" inversor que realiza la Junta en esta materia. Para 2023, su departamento cuenta con el "mayor presupuesto de la historia", 2.615 millones, un once por ciento más que el anterior, ha agregado.

ASCENSOR SOCIAL

A continuación, ha desgranado los ejes de las políticas de Educación que, en la Comunidad, giran sobre el conocimiento, el mérito y la capacidad. Asimismo, la igualdad de oportunidades y la equidad son un objetivo "irrenunciable". "Nosotros creemos y estamos firmemente convencidos de que hay que ayudar al alumno en todo aquello que requiera, ya sea con programas de refuerzo o con políticas de apoyo a las familias y, especialmente, a aquellas que viven en entornos con mayores dificultades, como son los rurales", ha detallado Lucas.

Castilla y León ha puesto en marcha medidas de discriminación positiva que benefician exclusiva o mayoritariamente a las zonas rurales en servicios como el transporte, el comedor o el programa para la gratuidad de libros de texto, ha detallado.

Además, desde que asumió las competencias educativas, ha implementado diversos programas de forma pionera que, posteriormente, se han convertido en referencia nacional como el programa para la mejora del éxito educativo, el plan específico de formación en TIC, el plan para la Mejora de las Matemáticas o la primera red de Centros de Excelencia de FP en España.

La Junta, ha apuntado, seguirá garantizando, "como exige la ley", la libertad de los progenitores a elegir centro según sus propias convicciones religiosas y morales. "Somos firmes defensores de la libertad en todas sus dimensiones y, particularmente, de la libertad que han de tener siempre los padres a la hora de elegir la formación que quieren para sus hijos, garantizando la calidad, tanto en la educación publica como en la concertada", ha recalcado Rocío Lucas.

Un modelo que contribuye a hacer "mejor" el sistema educativo, más competitivo y con mayores cotas de éxito. "La defensa de este sistema ha provocado el ataque de aquellos que no comprenden o no quieren entender cómo está configurado el derecho fundamental a la educación. El último episodio lo hemos tenido con la implantación de la gratuidad total en el primer ciclo de Infantil. En Castilla y León, hemos apostado por un modelo mixto, poniendo a disposición de las familias 650 centros con más de 10.000 solicitudes, frente a las 500 de otras comunidades", ha añadido.

A modo de resumen, Rocío Lucas ha defendido el sistema educativo de Castilla y León y el trabajo de sus profesionales. La consejera de Educación ha finalizado su intervención con el deseo de alcanzar un Pacto de Estado. "Para que muchas de las cuestiones a las que me he referido no fueran permanente objeto de disputa. Que pudiéramos ofrecer un marco estable a docentes, alumnos y familias", ha concluido.