Las ludotecas municipales de Ávila celebran el fin de curso con actividades para cerca de 300 usuarios

ÁVILA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebra esta semana el final del curso en el servicio de ludotecas, por el que han pasado cerca de 300 usuarios.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, ha visitado a los participantes en la actividad que este lunes por la tarde se ha desarrollado en el patio de la ludoteca norte y que ha comenzado la semana de celebración de fin de curso en cada uno de los programas desarrollados a lo largo del curso escolar.

En su primera jornada, han sido los participantes de entre 3 y 8 años, de los programas de Ocio y tiempo libre y de Aprendizaje, los que han podido celebrar una fiesta en la que se ha trabajado la temática sobre la que ha girado el curso, Made in the world, para favorecer el desarrollo creativo, psicomotriz y funcional a través del juego y contribuir al conocimiento de otras culturas, señala el Consistorio a través de un comunicado.

En este caso, la actividad ha llevado por título 'Nos vestimos para el verano' y se ha centrado en las prendas de vestir y complementos que se utilizan en verano, como bañadores, gorras, chanclas, camisetas o pantalones cortos.

Los participantes han podido realizar pruebas deportivas, actividades de pintura y creatividad artística, juegos de animación con pelotas, aros y dados, y también con agua.

En las instalaciones también de la ludoteca norte, ubicada en el Centro Sociocultural Vicente Ferrer, este martes se habilitará un parque sensorial para los usuarios del programa Ludobebé, de menos de un año, trabajando la estimulación a través de la vista, con móviles y decoraciones con diferentes materiales; el olfato, con olores de naturaleza; el gusto, con un descanso para la merienda; el tacto, con un circuito que incluye zonas secas y húmedas; y el oído, con coreografías, ritmos sencillos y diferenciando sonidos naturales y de instrumentos.

Los usuarios del programa Pequeteca y sus acompañantes disfrutarán el miércoles de la actividad '¡Al patio a jugar!', con un parque que también invitará a despertar estímulos sensoriales, incluidos juegos con agua. Y la actividad del curso finalizará el jueves con los participantes en los programas de Primera infancia y Crecer jugando, que incluirá actividades en el circuito sensorial y también para aprender profesiones menos conocidas a través del juego, como la de explorador o arqueólogo, añade el comunicado.

LA CASITA DEL PARQUE

La actividad de las ludotecas municipales, una vez finalizado el curso escolar, continúa durante los meses estivales con 'La Casita del Parque', que desde el año pasado se ha ampliado no sólo a julio sino también al mes de agosto.

Este programa gratuito, dirigido a menores de 8 años, acompañados por un adulto, llegará este año a ocho espacios verdes de la ciudad en los que, durante nueve semanas, se desarrollarán actividades de animación, manualidades, bailes, juegos con agua* La actividad, que tendrá horario de 11 a 13 horas, comenzará el 1 de julio en el parque de la petanca (avda Juan Pablo II) y continuará, por semanas, en el parque del Rastro, jardín del Recreo, parque de los patos, jardín de La Encarnación, parque de Las Hervencias, parque Antonio Jiménez y San Antonio, finaliza la información.