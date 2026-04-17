Luis Alonso Laguna asegura que Villalar "está enraizado" y llama a potenciarlo en los libros de texto

Firma del Manifiesto de Villalar de 2026 - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna, ha asegurado este viernes que la fiesta reivindicativa que se celebra cada 23 de abril en la campa de la localidad vallisoletana "está muy enraizada" y "en los genes de la gente" por lo que ha augurado que no va a desaparecer, si bien ha llamado a potenciar esta festividad a través de los libros de texto.

Luis Alonso Laguna se ha mostrado convencido al respecto de que potenciar el Día de Villalar a través de los libros de texto sería una manera de crear Comunidad. "Que nadie diga que esta Comunidad no tiene sentido de pertenecía, tiene pero hay que potenciarlo", ha insistido el regidor de Villalar, localidad que este año celebrará el 50 aniversario de la primera cita reivindicativa en la campa, que fue disuelta ya que no estaba autorizada por el Gobernador civil.

"Pensar llegar a los 50 años con todas las cosas que se han vivido", ha exclamado Luis Alonso Laguna que ha recordado que la concentración se repitió en 1977, ya autorizada, con la participación de cerca 20.000 personas que en 1978 llegaron a más de 200.000, una efeméride que será también motivo de celebración porque fue "una explosión de juventud" que, según ha lamentado también, "no se supo aprovechar".

"Si ese acontecimiento se hubiera dado en otro sitio estaría marcado en letras grandes", ha considerado Luis Alonso Laguna en el acto de presentación del tradicional 'Manifiesto de Villalar' que lleva la firma de 16 partidos, organizaciones y colectivos y será leído el 23 de abril por la actriz vallisoletana María San Miguel.

El alcalde de Villalar ha reconocido que celebrar esta cita le está costando "mucho esfuerzo" y destacado la configuración de un programa con 33 actuaciones en seis escenarios diferentes y en el que "se ha quedado mucha gente sin poder actuar porque es imposible". "Tenemos gente tan buena como la que actúa el 22 en las provincias", ha asegurado en alusión a los conciertos que ha programado la Fundación Valores de la Junta de Castilla y León en doce localidades de la Comunidad.

De los actos del día 23 en Villalar Luis Alonso Laguna ha destacado especialmente el homenaje al Nuevo Mester de Juglaría que este año celebra también cinco décadas desde el lanzamiento del 'Canto de esperanza', un himno que el alcalde ha llamado a cantar de forma conjunta el próximo jueves en la campa. Asimismo, ha pedido una mayor exaltación para el folk de Castilla y León porque "también lo necesita".

"Hay motivos para que Villalar sea una explosión grande porque el panorama que tenemos es muy difícil", ha concluido el regidor que ha apelado al actual momento de incertidumbre que vive el mundo para llamar a acudir a la campa para clamar: "En este mundo queremos paz, se pueden hacer las cosas con el entendimiento". "Llamo a todo el mundo a que vaya a Villalar a pedir la paz porque las soluciones que no nos están dando nos están llenando de miedos", ha concluido.

En la presentación del manifiesto han participado también el secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez; el coordinador de IU, Juan Gascón; los secretarios autonómicos de CCOO, Ana Fernández de los Muros, y UGT, Óscar Lobo; María José Larena, de las asociaciones de vecinos; Yolanda Martín, de la Coordinadora de Mujeres, y Cristina Fulconis de Stecyl.

Martínez se ha referido a Villalar como "un grito" en defensa de los principios, de los valores, de la historia y de la identidad de Castilla y León mientras que Gascón ha Juan Gascón ha recordado el intento de reprimir el primer Villalar, el de 1976, para advertir de que ahora puede ocurrir implícitamente al no participar activamente.

Por su parte, Fernández de los Muros y Lobo han incidido en la necesidad de mantener el espíritu de reivindicación de la clase trabajadora ante un modelo de relaciones laborales "absolutamente precarias" que son "una auténtica autopista para expulsar a los trabajadores y a muchos de los jóvenes".

A esto han sumado la "intolerable" lacra de los accidentes laborales, la situación del operativo de extinción de incendios o el riesgo que suponen las política de ultraderecha que, según han lamentado, van a volver a gobernar en Castilla y León por lo que han llamado a luchar por las libertades.