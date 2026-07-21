Luis de la Fuente traslada el pésame a la familia y amigos del menor fallecido en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Archivo - El seleccionador español, Luis de la Fuente, durante una rueda de prensa en el Estadio José Zorrilla, a 13 de octubre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

SALAMANCA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha trasladado su "más sentido pésame y dolor" a la familia y amigos de Adrián I.M., el menor de trece años que falleció en Ciudad Rodrigo (Salamanca) al derrumbarse parte de una fuente cuando celebraba la victoria española en el Mundial de fútbol.

"La vida está llena de contrastes. Es increíble que ayer todos nosotros de celebración por el éxito en el Mundial, y Adrián precisamente viviendo esa situación también, sufrió este trágico accidente", ha expresado el seleccionador en un vídeo grabado en la Real Federación Española de Fútbol.

De la Fuente ha enviado así "un abrazo muy fuerte" y "de corazón" a toda la familia y amigos del adolescente, a quienes ha mandado también "fuerza" y "ánimo" para superar esta pérdida.

El Ciudad Rodrigo Club de Fútbol, del que el menor era canterano, ha difundido el vídeo en su perfil de Instagram, en una publicación en la que ha agradecido las "muestras de cariño" del seleccionador español y ha manifestado que sigue "consternado" por lo ocurrido.

El adolescente fallecido se encontraba en el interior de la fuente del Árbol Gordo junto a otros jóvenes que festejaban el triunfo del combinado español, cuando parte de la estructura cedió ante la aglomeración, lo que provocó que una piedra se precipitara sobre la víctima y esta falleciese.