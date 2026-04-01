Luisa Gavasa, Daniel Sánchez Arévalo y Raquel Guerrero, entre los componentes del Jurado Nacional de la 39 Secime

VALLADOLID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 39 Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) contará con la participación de jurados de excepción, entre los que destacan la actriz Luisa Gavasa, el director y guionista Daniel Sánchez Arévalo, la actriz Raquel Guerrero, o la componente del dúo musical Elyella, María Eguizabal, entre otros.

Distintos profesionales del ámbito cinematográfico y de la cultura compondrán los diferentes jurados de esta edición, nacional, Castilla y León, internacional, videoclips, proyectos y los jurados populares.

Así, los trabajos del 34 Certamen Nacional de Cortometrajes serán juzgados por grandes figuras del panorama del cine español, como Luisa Gavasa, reputada actriz tanto de teatro como de cine y televisión y ganadora del Premio Goya a Mejor Actriz de Reparto en 2016 por 'La novia'.

Junto a ella estarán el guionista y director Daniel Sánchez Arévalo, que se alzó en 2007 con el Goya a Mejor Dirección Novel por 'Azuloscurocasinegro' y cuyas películas han logrado más de 15 nominaciones, y la actriz Raquel Guerrero, versada tanto en cine como en teatro y conocida por protagonizar la serie 'Machos alfa'.

Finalmente, el Jurado Nacional se completa con David Casas, productor de la cinta 'Ciudad sin sueño' y ganador de varios Goya por producir los cortos 'Aquel no era yo', 'Aunque es de noche' o 'Ángulo Muerto', y Chechu León, director del Festival de Cine de Arnedo 'Octubre Corto' en La Rioja, que ya cuenta con 27 ediciones.

Los cortos de Castilla y León a concurso también contarán con su propio jurado, encabezado por el medinense Óscar de la Fuente, veterano actor de teatro y cine que cuenta con dos nominaciones a los Goya por 'El buen patrón' y 'La casa' y que fue nombrado Actor del siglo XXI en la 35 SECIME.

A él se sumarán otros dos profesionales de la tierra, el actor Alfredo Noval, que cuenta con una dilatada experiencia teatral y ha participado en series como 'Los años nuevos', 'Élite' o 'Los pacientes el doctor García', y la actriz María San Miguel, creadora del Proyecto 43-2 y ganadora del Premio Ojo Crítico de Teatro 2025.

Por su parte, la artista, gestora y comisaria cultural María Eguizabal, componente del dúo musical Elyella, una de las grandes bandas del indie actual, formará parte del jurado del 22 Certamen Nacional de Videoclips, según ha informado el certamen en un comunicado recogido por Europa Press.

Completan la terna de este jurado el compositor y productor Alberto Torres, que también participará en el encuentro 'La música en el cine' de la 39 Secime, y el realizador audiovisual y director de fotografía Álvaro Sainz, que ha trabajado con grupos como Sexy Zebras, La Bien Querida o La Casa Azul, entre otros.

Por otro, el jurado del 29 Certamen Internacional de Cortometrajes estará compuesto por la guionista, directora y productora Sonia Bautista, que dirigió el Festival de Cine de Madrid durante tres años; el director y guionista José María Flores, cuyo último corto, 'La compañía', obtuvo el Gran Premio en la 46 edición del festival Moscow International Film Festival; y la directora y productora Michèle Massé, que ha colaborado con directores como Michel Piccoli o Claire Denis, entre otros.

Tres serán también los jurados del 30 Concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes. Junto a Eduardo López, coordinador de la Secime de 1988 a 2024, estarán Guadalupe Arensburg, directora del departamento de cortometrajes de Movistar Plus, y David Rodríguez, técnico de sonido que ha trabajado con directores de la talla de Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro o José Luis Garci.

Finalmente, el certamen contará también con varios jurados populares: 'Con mirada femenina', 'Asociación de cineastas aficionados medinenses', el jurado senior 'Centro de Mayores Mayorazgo de Montalvo', 'UEMC', 'UNIR. La Universidad en Internet' (estudiantes del Máster Universitario de Guion y del Máster Universitario de Cine), el jurado joven, 'Ascedis' y 'Mancomunidad Tierras de Medina'.