Luz verde a 1,2 millones para sistemas de desfibrilación en el CAU de Salamanca

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto de 1.284.440 euros para el suministro de 170 sistemas de desfibrilación (desfibrilador automático y electrodo) con destino al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El objeto de esta actuación, con un plazo de ejecución de 13 meses, es el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de diverso equipamiento de desfibrilador automático extravascular para implante subcutáneo y sus electrodos correspondientes para el Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, señala la Junta a través de un comunicado.

El objetivo de esta partida es dotar al citado hospital del material necesario para proporcionar un normal funcionamiento de la actividad en el área cardiológica y satisfacer las necesidades terapéuticas de sus usuarios.