Luz verde a 206.435 euros para el Banco de libros de texto en centros privados, concertados y seminarios

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la concesión de 206.435 euros en subvenciones directas a 166 centros docentes privados concertados y cuatro seminarios de Castilla y León para compensar los gastos derivados de la gestión del Banco de libros de texto y material curricular del programa de gratuidad Releo Plus durante el curso 2026-2027.

Del importe total, 205.387 euros corresponden a los centros concertados y 1.048 euros a los cuatro seminarios, señala la Junta a través de un comunicado.

La medida permitirá compensar las tareas necesarias para organizar y coordinar el funcionamiento de los bancos de libros en centros que gestionan el programa para 20.083 alumnos -20.000 de centros concertados y 83 de seminarios-. En conjunto, estas labores suponen más de 10.790 horas de dedicación.