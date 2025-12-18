Luz verde a 6,3 millones para dar continuidad al servicio del Centro de Emergencias y Unidad de Apoyo Logístico

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un presupuesto de licitación de 6.389.912 euros que permitirá asegurar hasta 2028 la continuidad y calidad de los servicios del Centro Coordinador de Emergencias y de la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias, fundamentales para la respuesta ante situaciones de riesgo y emergencia en Castilla y León.

El contrato contempla, entre otras actuaciones, el desarrollo de las funciones operativas habituales del Centro Coordinador de Emergencias, como la determinación de actuaciones preventivas, la elaboración de sistemas de alerta y avisos a la población, la atención de llamadas relacionadas con incidentes, el seguimiento y coordinación de emergencias de origen natural, tecnológico o antrópico, y el apoyo a los responsables de los planes de emergencia y a los distintos grupos intervinientes, detalla la Junta a través de un comunicado.

Asimismo, la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias desarrollará funciones relacionadas con el despliegue y operatividad de puestos de mando avanzado, el apoyo logístico y de albergue en emergencias, la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña, la participación en simulacros y ejercicios, las operaciones con drones, el apoyo a dispositivos preventivos y al Grupo de Rescate y Salvamento, así como la gestión, mantenimiento y distribución del material de emergencias.

"Con esta autorización, la Junta refuerza el sistema de protección civil de la Comunidad, garantizando la continuidad y calidad de un servicio esencial para la seguridad de las personas y la eficaz respuesta ante cualquier situación de emergencia", señala el comunicado.