VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha formalizado el convenio entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y la Comunidad de Regantes del Canal del Esla (León y Zamora), para la ejecución de las obras de modernización y consolidación de los regadíos de esta comunidad de regantes correspondientes a la Fase I.

La actuación contempla una inversión total de 24.261.756 euros, distribuida en tres anualidades, entre 2027, 2028 y 2029, de la que el Itacyl aportará el 26 por ciento de la financiación. El proyecto afectará directamente a 453 regantes de los términos municipales de Algadefe, Villamandos y Villaquejida, en la provincia de León.

Con estas inversiones se van a transformar el actual sistema de riego por gravedad de 1.408,5 hectáreas en un sistema de riego por aspersión a la demanda, mediante la incorporación de infraestructuras de riego presurizado y dotación de sistemas de telecontrol.

El Itacyl ejecutará la red principal de riego y las instalaciones vinculadas a esta infraestructura, mientras que Seiasa asumirá la ejecución de las instalaciones de regulación, la red de distribución y los automatismos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Esta actuación se enmarca en las 'Ayudas a inversiones en infraestructuras de regadío con objetivos ambientales', del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027.