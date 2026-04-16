Madrigal (Ávila) contará con una nueva escultura de Isabel la Católica en el 575 aniversario de su nacimiento

El presidente de la Diputación y el alcalde de Madrigal. - DIP ÁVILA

ÁVILA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, y el alcalde de la localidad de Madrigal de las Altas Torres, Jesús del Campo, han firmado un acuerdo de colaboración para conmemorar el 575 aniversario del nacimiento de Isabel la Católica, el próximo 22 de abril, y donde han dado a conocer que esta localidad contará con una nueva escultura dedicada a esta reina.

Del Campo, que ha agradecido la implicación de la Diputación, ha explicado que se está realizando una escultura nueva de Isabel la Católica porque, como ha indicado, "es el momento oportuno para que Isabel tenga ese reconocimiento en uanto a una imagen potente" que se ubicará en la entrada de la localidad.

Asimismo, el alcalde de Madrigal ha recordado que se ha programado una serie de actividades para conmemorar la efeméride, para lo que se cuenta con la implicación tanto de la Diputación como de la Junta, y entre ellas se ha referido a la celebración de un acto de investidura de los caballeros y damas de Isabel la Católica, el día 22, y "como punto fuerte", se va a celebrar una eucaristía presidida por el nuncio apostólico, Monseñor Piero Piopo.

Igualmente, se ha programado teatro, otras actividades culturales en las que se tendrán en cuenta también los 550 años de las primeras Cortes de los Reyes Católicos, que tuvieron lugar en 1476 con la constitución de la Santa Hermandad, "antecedente de la Guardia Civil", y la edición de una serie de libros para los más pequeños, "para que conozcan lo que ha significado Isabel I en la historia de Castilla y España", como ha apuntado el alcalde de Madrigal.

Asimismo, a lo largo del año y del verano se llevarán a cabo otras actividades en las que se está trabajando, como un vídeo sobre los monumentos y espacios de Madrigal de las Altas Torres.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos García, ha invitado a todos los ciudadanos a acercarse el próximo 22 de abril hasta Madrigal y conocer a conocer "una de las magníficas villas, desde el punto de vista histórico, cultural, patrimonial" ya que como ha apuntado, visitar este pueblo "es vivir ese poso histórico de una villa cargada de hechos relevantes".

Poco municipios tan pequeños tienen la importancia que ha tenido Madrigal en la historia de este país", ha aseverado el presidente de la Diputación, quien ha apuntado que la institución provincial colaborará en esta efeméride con una aportación de 68.000 euros.