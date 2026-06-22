La madrileña Paloma Carpintero, ganadora del II concurso de Relato Breve sobre Tauromaquia de Valladolid

Entrega de los Premios de Relato Breve sobre Tauromaquia en el Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

'La andanada del cielo', de la madrileña Paloma Carpintero Navarro, ha sido galardonado con el primer premio en el 'II Concurso de Relato Breve sobre Tauromaquia', convocado por el Ateneo Cultural Valladolid Ciudad Taurina.

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento, Irene Carvajal, ha entregado este lunes en el Consistorio el premio, acompañada por el director operativo de Tauroemoción, Nacho de la Viuda.

El premio de esta segunda convocatoria ha recaído en la madrileña Paloma Carpintero Navarro, con la obra titulada 'La andanada del cielo'. Este relato, según han señalado fuentes municipales, es "una evocación emotiva de la tauromaquia como legado familiar y cultural".

La autora "recuerda a su padre, abuelos y demás seres queridos fallecidos, imaginándolos observando las corridas desde una simbólica andanada del cielo, mientras ella mantiene viva la afición que heredó de ellos".

El texto, continúa el comunicado, "reflexiona sobre la memoria, las raíces y los vínculos familiares que perduran a través de una pasión compartida".

Este galardón está dotado con 1.000 euros y un abono que podrá disfrutar durante la feria taurina de Nuestra Señora de San Lorenzo de 2026.

Dada la calidad de las obras, el jurado compuesto por la directora de la Casa Zorrilla, Paz Altés; el periodista y crítico taurino, Ignacio Miranda; el maestro, David Luguillano y Marina Izquierdo, ganadora del 'I concurso de relatos breve sobre tauromaquia', ha concedido una mención especial al relato 'El relojero del coso de Zorrilla', de la leonesa Ángela Paniagua Castañeda.

Este escrito aborda la historia de Julián, un veterano relojero encargado del reloj de la Plaza de Toros de Valladolid, que entiende la tauromaquia como un arte donde el tiempo adquiere un significado especial.

"Durante una faena extraordinaria de un joven torero, el reloj de la plaza se detiene, simbolizando que la belleza y la emoción del momento trascienden el tiempo ordinario", continúa el relato según el Ayuntamiento, Julián repara la avería, pero retrasa unos instantes su puesta en marcha para prolongar aquella escena inolvidable.

La historia reflexiona sobre "la tradición taurina, la memoria cultural y la capacidad del arte para convertir un instante en algo eterno".

El premio consiste en una visita a la ganadería de Victorino Martín.

En esta segunda edición se han presentado más de 50 relatos de los que el jurado ha destacado su calidad literaria y una gran capacidad de despertar emociones sobre el arte del toreo.

Este concurso forma parte de las actividades organizadas por el 'Ateneo Cultural Valladolid Ciudad Taurina', "una iniciativa que pretende posicionar a Valladolid en el panorama cultural nacional e internacional como ciudad taurina y como referente en el desarrollo de una programación cultural, que abarca distintas esferas de la cultura, como visitas guiadas al coso del Paseo de Zorrilla, exposiciones o encuentros con figuras destacadas del mundo taurino y de la cultura".